Der 17. Spieltag der Fußball-B-Klasse Birkenfeld bringt ein absolutes Top-Spiel und noch dazu Derby mit sich. In Staffel 1 empfängt die Spvgg Wildenburg als Tabellenführer am Sonntag um 15 Uhr in Kempfeld die drittplatzierte Spvgg Hochwald und kann einen großen Schritt in Richtung Meistertitel machen.

Auch in Staffel 2 steht ein Derby an. Der Bollenbacher SV II empfängt am Sonntag um 13 Uhr in Mittelbollenbach den VfL Weierbach. B-Klasse Birkenfeld 1 Nicht nur einen Schritt, sondern eigentlich schon einen Sprung in Richtung Meisterschaft könnte Spitzenreiter Spvgg Wildenburg bei einem Sieg im Derby gegen die Spvgg Hochwald machen. ...