Plus Kreis Bad Kreuznach Knappe Siege: Ackermann und Baderschneider erlösen Top-Teams Von Florian Tuschner Die beiden dominierenden Teams der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 taten sich dieses Mal schwerer als gewöhnlich, landeten nur knappe Erfolge. Allerdings trafen sie auch auf starke Konkurrenten. Dem FSV Rehborn bescherte Tabellenführer SG Nordpfalz beispielsweise die erste Heimniederlage der Saison. Zudem endete der Negativlauf der SG Hochstetten/Nußbaum. Lesezeit: 2 Minuten

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III - FSV Reiffelbach-Roth 7:1 (3:1). „Wir haben von Beginn an das Spielgeschehen diktiert“, sagte SG-Trainer Leon Skär und fügte an: „Wir haben in Ruhe hinten aufgebaut, weil wir nicht wirklich unter Druck gesetzt wurden. Auch einige Reihen weiter vorne hatten wir viel Raum mit dem Ball. So ...