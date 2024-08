Plus Kreis Bad Kreuznach

Klarer 9:3-Erfolg über die SG Rheinhessen: Kickers überraschen ihren Trainer

Von Florian Unckrich

i Da wird der Ball eingequetscht: Die Kreuznacher Kickers (weiße Trikots) und die SG Rheinhessen schenkten sich zum Auftakt nichts. Die Gastgeber siegten dabei deutlich. Foto: Klaus Castor

Kleine Spieltage werden in dieser Saison Alltag sein in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Zum Auftakt gab es am Wochenende gerade mal drei Spiele. Kurzfristig wurde die Partie zwischen der SG Hüffelsheim II und der SG Waldlaubersheim/Gutenberg auf Mittwoch, 21. August, verlegt. Vorgezogen war zudem die Partie zwischen der SG Guldenbachtal II und dem TSV Hargesheim II. Die Gastgeber siegten dabei mit 3:1 – wir berichteten bereits.