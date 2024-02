Der Start in die Restrunde der Bad Kreuznacher Fußball-B-Klassen hat es in sich. Auf dem Winzenheimer Kunstrasen steigt am Sonntag um 14.30 Uhr das Gipfeltreffen der B-Klasse Bad Kreuznach 2 zwischen dem Spitzenreiter TuS Winzenheim und dem direkten Verfolger SG Gräfenbachtal.