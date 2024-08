Plus Kreis Birkenfeld

Junge Wilde und Marcel Becker in Topform machen SG Unnertal mutig: Gegner FC Brücken II kennt seine Rolle

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Selbstbewusst geht die SG Unnertal in die Saison in der B-Klasse Birkenfeld 2. Kaum jemand hat die Mannschaft des neuen Spielertrainers Enrico Willrich so richtig auf dem Titelradar, doch die Unnertaler wollen in der Endabrechnung zu den besten drei Teams der Liga gehören. Gegen den FC Brücken II, einen Aufsteiger, soll mit einem guten Start der Grundstein gelegt werden.