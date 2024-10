Plus Region Nahe In Bergen geht's ab: Teufelsfels kassiert zwei Zeitstrafen und drei Rote Karten – Perlbachtal gewinnt Topspiel Von Malin Franke i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Die SG Perlbachtal ist im Spitzenspiel gegen die Spvgg Hochwald stabil geblieben und hat hat ihre Tabellenführung durch einen 3:2-Sieg gegen die Spvgg Hochwald verteidigt. Mit drei Punkten Rückstand lauert dahinter die SG Rhaunen/Bundenbach. Lesezeit: 2 Minuten

Weiterhin sieglos bleibt der SV Göttschied, der in Stipshausen nicht über ein 1:1 hinauskam. Mittlerweile war es das sechste Unentschieden im neunten Spiel für die Göttschieder. SG Perlbachtal - SpVgg Hochwald 3:2 (1:1). Die erste Hälfte war ausgeglichen, doch in der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber. „Kompliment an unsere Mannschaft. Obwohl ...