Plus Kreis Birkenfeld Im Allewald ist Derbyzeit: Berglangenbach empfängt die SG Unnertal Von Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Jeweils fünf Partien werden rund um den Feiertag in den beiden Staffeln der B-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld ausgetragen. In beiden Staffeln stehen dabei spannende Derby auf dem Programm. Lesezeit: 1 Minute

B-Klasse Birkenfeld 1 Wenn die SG Perlbachtal in Kappeln den TV Grumbach empfängt, dann geht es am Donnerstag (15 Uhr) zwar um Punkte für eine Birkenfelder B-Klasse, aber es ist ein echtes Derby im Landkreis Kusel. Die Perlbachtaler peilen dabei ihren siebten Sieg und den Ausbau ihrer Tabellenführung an. Dran bleiben ...