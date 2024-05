Jubel ohne Ende: Der TSV Hargesheim II feiert in Planig eine Meisterschaft ohne Aufstieg. Da die erste Mannschaft bereits in der A-Klasse spielt, darf der TSV seinen Titel in der nächsten Saison in der B-Klasse verteidigen. Es jubeln Aljoscha Bäcker, Janick Seidlitz, Christopher Schmidt, Jonas Weis, Noah Daugherty, Björn Zimmermann, Nico Altenkirch, Silas Ofridopoulos, Lennart Jakob, Dennis Schicht, Tom Schuch, Cedric Billamboz, Pierre Ayikoe, Friedrich Klein, Marvin Wieck, Dennis Tropschug, Luis Jakob, Spielertrainer Robin Schmidt und Abteilungsleiter Ralf Erbach. Foto: Klaus Castor