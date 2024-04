Plus Kreis Bad Kreuznach FC Bavaria Ebernburg unterliegt: Kessel bemängelt Totalversagen Von Florian Tuschner i Kopfballduell: Die Fußballer des VfL Sponheim (rote Trikots) und der SG Nordpfalz schenkten sich nichts. Foto: Klaus Castor Gewinner des Spieltags in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 ist die SG Gräfenbachtal. Durch einen eigenen Erfolg und das überraschende 2:2 der SG Hochstetten/Nußbaum bei den Kickers festigten die Wallhäuser Rang zwei, der zum Aufstieg berechtigen dürfte. Lesezeit: 2 Minuten

SG Spabrücken/Schöneberg/ Hergenfeld - SG Volxheim/Badenheim/Bosenheim 0:4 (0:1). Sascha Kumpa brachte die Gäste in der 37. Minute auf die Siegerstraße. In Hälfte zwei zeichnete sich Kamil Frackowiak (73., 79., 89.) als Mann des Spiels aus, da er dreifach traf. „Am Ende war es ein in der Höhe verdienter Sieg“, sagte ...