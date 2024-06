Plus Bergen

Eloy Campos rettet den TuS Hoppstädten II: TuS Hintertiefenbach bibbert weiter um den Klassenerhalt

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Der TuS Hoppstädten II hat in Bergen das Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib in der B-Klasse gegen den TuS Hintertiefenbach nach Verlängerung mit 3:1 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Harald Fuchs steigt also definitiv nicht ab. Der TuS Hintertiefenbach muss weiterzittern. Nur, wenn der SV Buhlenberg in die Bezirksliga aufsteigt, bleibt auch das Pulverloch-Team in der B-Klasse.