Eines der heißesten Duelle im Kreis Birkenfeld: Schwollen und ganz Leisel fiebern dem Derby entgegen

Von Björn Peters

i Ist mit seinem Team noch ungeschlagen: Die starke Startserie von Enrico Willrich und der SG Unnertal steht am Sonntag gegen den VfL Weierbach auf dem Prüfstand. Foto: Stefan Ding

Am siebten Spieltag der Birkenfelder Fußball-B-Klassen stehen in beiden Staffeln Partien zwischen Aufstiegsaspiranten an. Von der Partie in Staffel eins zwischen der Spvgg Hochwald und der SG Bergen/Berschweiler hätte wohl auch vor der Saison jeder erwartet, dass es ein Spitzenspiel ist. Dass der TuS Leisel in Staffel zwei so gut abliefert, dass die Auswärtspartie am Sonntag bei der SG Niederhambach/Schwollen nicht nur ein interessantes Derby, sondern auch ein Spitzenspiel ist, hatten wohl die wenigsten auf dem Schirm.