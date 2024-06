Was Christian Mayer (links) und Mathias Düwel in der kommenden Spielzeit machen, scheint offen zu sein. Die Trainer des TuS Kirschweiler hängen in der Luft, nachdem der TV Hettenrodt aus der Spielgemeinschaft ausgestiegen ist und wieder alleine am Spielbetrieb teilnehmen wird. Foto: Joachim Hähn