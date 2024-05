Plus Kreis Bad Kreuznach Drei Teams können noch Meister werden: TuS-Trainer Kural setzt auf eine doppelte Aufstiegsfete Von Florian Unckrich Das Finale der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 ist nichts für schwache Nerven. Denn im Dreikampf um die Meisterschaft steht eine Entscheidung bevor. Mit 58 Punkten führt der TSV Hargesheim II die Tabelle an, dicht gefolgt vom TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit 57 und der SG Hüffelsheim mit 56 Zählern. Lesezeit: 3 Minuten

Alle drei Mannschaften sind am Sonntag um 13 Uhr auswärts gefordert. Während die SG Hüffelsheim II zum Derby beim TuS Waldböckelheim II antritt, trifft der TSV Hargesheim II auf neutralem Platz in Planig auf den FC Schmittweiler-Callbach II. Die Hargesheimer sind dabei in der Poleposition und können mit einem Sieg ...