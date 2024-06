Plus Schauren Doppelpacker Fabian Weigelt lässt den TuS Leisel jubeln: Sieg im ersten Spiel der B-Klasse-Aufstiegsrunde Von Sascha Nicolay i Der Mann des Spiels, Fabian Weigelt (Nummer 11), beobachtet, wie der Buhlenberger Alexander Gumenschainer den Ball vor Till Groß (links) wegspitzelt. Foto: Stefan Ding Der TuS Leisel ist dem Aufstieg in die Fußball-B-Klasse einen großen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Kaster bezwang vor 300 Zuschauern in Schauren im ersten Spiel der Aufstiegsrunde den SV Buhlenberg II mit 2:1 (0:1). Lesezeit: 2 Minuten

In der 89. Minute brachen alle Leiseler Jubeldämme. Fineas Allnoch trat über die rechte Seite noch einmal an. Der Sprint fiel ihm bestimmt nicht leicht, denn der Leiseler Angreifer bestritt sein drittes Spiel in vier Tagen. Am Donnerstag war er mit den A-Junioren der JSG Schwollbachtal bei den Tagen des ...