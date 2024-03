Plus Kreis Bad Kreuznach

Derbysieg des FSV Rehborn: Förster und die verrückten Sachen eines Trainers

Von Florian Tuschner

Ein extrem intensiver Spieltag war in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 zu bewundern. Die SG Hochstetten gewann nicht nur das wichtige Verfolgerduell mit der SG Nordpfalz, sie beherzigte auch die Worte von Trainer Christian Koch, der im Vorfeld eine andere Einstellung gefordert hatte. Der Aufwärtstrend der SG Disibodenberg wurde in der zweiten Hälfte des Derbys in Rehborn gestoppt, während der FSV Bretzenheim zeigte, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. Tabellenführer TuS Winzenheim verbuchte drei kampflose Punkte. Die SG Alteburg trat aufgrund von Personalmangel nicht an.