Plus Kreis Birkenfeld B-Klasse Birkenfeld: Spvgg Hochwald mit spätem Sieg – SG Berglangenbach-Ruschberg gewinnt verdient Je ein Nachholspiel wurde in den beiden B-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld ausgetragen. Dabei gewannen mit der Spvgg Hochwald und der SG Berglangenbach/Ruschberg die Heimmannschaften. Von Redaktion

Staffel 1 Spvgg Hochwald – TV Grumbach 4:2 (2:1). Die Allenbacher und Wirschweilerer mussten etwas zittern, ehe der Sieg unter Dach und fach war. Letztlich starteten sie aber mit drei Punkten in das Kalenderjahr 2024. Kamal Sleiman schoss die Gastgeber zweimal in Führung (10., 45.). Patrick Koehler glich aber in der ...