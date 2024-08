Plus Kreis Birkenfeld

B-Klasse Birkenfeld 2 kurios: Ein Gipfeltreffen und ein Rückspiel am dritten Spieltag

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Ein Gipfeltreffen und bereits ein Rückspiel hat der dritte Spieltag in der B-Klasse Birkenfeld 2 zu bieten. In Berschweiler treffen mit der SG Unnertal und dem TuS Hoppstädten II die beiden einzigen Mannschaften aufeinander, die nach zwei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto haben, während sich der TuS Niederbrombach und der SV Nohen schon zum zweiten Mal in dieser Saison duellieren.