Plus Region Nahe

Barletta: Mit einem Sieg sind wir wieder im Geschäft – TuS Mörschied II empfängt motivierten SV Göttschied

Von Björn Peters

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Während in B-Klasse-Staffel 1 Tabellenführer Spvgg Wildenburg mit mindestens sechs Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz so langsam den Sekt besorgen kann, geht es im Kampf um den zweiten, zu den Aufstiegsspielen berechtigenden Platz, extrem eng und interessant zu. Der TuS Mörschied II (44 Punkte, 19 Spiele), die Spvgg Hochwald (41 Punkte, 18 Spiele) und der SV Göttschied (41 Punkte, 19 Spiele), liegen eng beisammen. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt Mörschied II den SV Göttschied.