Plus Region Nahe

4:2 gegen TuS Tiefenstein: Stipshausener bejubeln ersten Sieg

Von Malin Franke

Keine Blöße gab sich das Spitzentrio in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Bereits am Freitag hatte sich die SG Perlbachtal deutlich mit 5:2 gegen den FC Hennweiler durchgesetzt, am Sonntag folgten auch die SG Rhaunen/Bundenbach und die Spvgg Hochwald, die beim TV Grumbach einen 10:0-Kantersieg einfuhr. Am Tabellenende warten mit dem SV Göttschied (spielfrei), den Grumbachern und dem SV Oberhausen II weiter drei Teams auf den ersten Saisonsieg. Den fuhr indes der SV Stipshausen ein, er setzte sich mit 4:2 gegen den TuS Tiefenstein durch.