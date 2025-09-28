Roxheimer scheitern an Torwart Zwei Elfer gehalten: Strauß macht Spiel seines Lebens Florian Unckrich 28.09.2025, 21:30 Uhr

Der Meisterschaftskampf in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 erinnert an ein Schneckenrennen. Viele Top-Teams lassen erneut Punkte liegen, wobei das Spiel des Spitzenreiters ins Wasser gefallen ist.

Das Spiel von Spitzenreiter SG Weinsheim II fiel in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 aus. „ Durch den vielen Regen war unser Platz tief. Wenn wir mit der Zweiten gespielt hätten, hätte höchstwahrscheinlich unsere erste Mannschaft nicht mehr spielen können“, teilte Stephan Klein, der Trainer der SG Fürfeld II mit, warum das Spiel verlegt wurde.







