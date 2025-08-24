Der TuS Roxheim und die SG Weinsheim II sind die Gewinner des vierten Spieltags der B-Klasse Bad Kreuznach 1. Sie bescherten ihren Gästen die ersten Saisonniederlagen. Beide Fußball-Partien wurden vom gleichen Schiedsrichter geleitet, da in Roxheim kein Unparteiischer erschien.

SG Weinsheim II – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 3:1 (2:0).Von Beginn an ließen die Gastgeber kaum Zweifel aufkommen, dass die Punkte nicht auf dem Palmstein bleiben. „Gerade der erste Abschnitt war richtig gut von uns“, kommentierte SGW-Trainer Oliver Kurz und fügte an: „Die SG Merxheim hat viel mit langen Bällen operiert, die wir fast immer verteidigen konnten.“ Max Bernhard (8.) brachte die Kurz-Elf in Führung. Joel Knaus (45.) legte nach. Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren den Ton an und erhöhte durch Ben-Niklas Habel (59.). Den Anschlusstreffer markierte Daniel Brase (67.) per Handelfmeter. „Durch den Merxheimer Treffer wurde die Partie noch einmal spannend, hätte sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung kippen können“, resümierte Kurz und ergänzte: „Unterm Strich haben wir aber verdient gewonnen.“

SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – SV Winterbach II 0:3 (0:0).Nach einer schwachen ersten Hälfte kamen die Gäste deutlich schwungvoller aus dem Kabinentrakt. „Wir haben uns im ersten Durchgang sehr schwergetan, wobei Kirn ordentlich dagegengehalten hat“, berichtete SVW-Spielertrainer Marius Hirsch. Durch ein glückliches 1:0 von Johannes Lenhart (72.) platzte der Knoten. Nur zwei Minuten später legte Jonas Götz (74.) per Foulelfmeter nach. „Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Letztendlich zählen aber die Punkte“, sagte Hirsch. Den Schlusspunkt setzte wieder Lenhart (84.) per Abstauber. Trotz des Sieges musste Hirsch einen Wermutstropfen verkraften: „Leider haben sich drei Spieler verletzt. Ich hoffe, dass sie schnell wieder zurückkommen.“

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II – TuS Waldböckelheim II 1:4 (0:1). „Die Leistung war okay, das Ergebnis nicht“, sagte der Fürfelder Abteilungsleiter Jörn Zillmann. Fabian Fey (6.) brachte den TuS in Führung. Elias Kron (53.) legte nach, Jakob Kanzler (63.) markierte den Anschluss. „Ich hatte das Gefühl, dass nach dem 1:2 noch was geht“, sagte Zillmann und haderte mit dem 1:3: „Der Schiedsrichter kreuzt unserem Spieler den Laufweg und verhindert damit, dass er in die Defensivaktion kommt.“ Tobias Gräf (70.) nutzte das aus. Fey (85.) schraubte das Ergebnis in die Höhe. „Mir tut es leid für die Jungs, die Woche für Woche alles geben, sich aber nicht für ihren Aufwand belohnen“, sagte Zillmann.

TSV Bockenau II – SG Guldenbachtal II 2:3 (0:2).Gegen ersatzgeschwächte Gastgeber brachte Jonas Müller (10.) die Gäste in Führung. „Wir haben zwar gewonnen, aber ich bin nicht zufrieden mit unserem Auftreten“, erklärte SGG-Trainer Andreas Christ und fügte an: „Wir haben uns zu sehr dem Gegner angepasst und unser eigenes Spiel vergessen.“ Müller (43.) erhöhte dennoch. Nach dem Seitenwechsel gehörte der erste Treffer dem TSV. Maximilian Mank (56.) verkürzte, doch Müller (80.) stellte den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer von Michael Geib (89.) kam aus Sicht der Hausherren zu spät. „Kein gutes Spiel, aber drei Punkte. Vielleicht ein Sieg für die Moral“, schlussfolgerte Christ.

SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg – SV Oberhausen II 3:3 (2:1). „Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Es hat gar nichts gepasst, und die Einstellung war nicht da. Viele haben geglaubt, dass das gegen die Zweite von Oberhausen ein Selbstläufer wird, und haben sich damit gewaltig getäuscht“, war SG-Trainer Sebastian Dilly sehr enttäuscht. Dabei lief zunächst alles für die Hausherren. Mit einem Doppelschlag brachten Romario Menkovic (35.) und Marcus Dreher (36.) die Gastgeber nach vorne. Mohammad Al Akrad (44.) traf zum Anschluss. Nach Wiederbeginn glich Thomas Jung (50.) aus. Zwar brachte Menkovic (76.) die SG erneut in Führung, doch Tobias Spengler (89.) hatte noch eine Antwort zum gerechten Remis parat.

TuS Roxheim – SG Hochstetten/Nußbaum 5:1 (3:1). „Wir wollten von Beginn an zeigen, dass wir der Herr im Haus sind, was uns richtig gut gelungen ist“, freute sich TuS-Spielertrainer Julian Reimann über den dritten Dreier in Folge. Doch die erste Chance gehörte den Gästen. „Das war ein richtig guter Freistoß, den wir gerade noch so von der Linie kratzen“, beschrieb Reimann die Situation. Im direkten Gegenzug knipste Tim Baumgärtner (4.) zur Führung. Niclas Reimann (17.) baute den Vorsprung aus. Zwar konnte Jannik Grießhaber (32.) verkürzen, doch Niclas Reimann (37.) stellte mit einem sehenswerten Freistoß den alten Abstand wieder her. „Spätestens mit dem 4:1 war die Gegenwehr gebrochen“, teilte Julian Reimann mit. Der vierte Treffer fiel durch Leon Sulzbach (47.), ehe Florian Rust (48.) den Schlusspunkt setzte. „Die restliche Spielzeit war es ein müder Sommerkick“, sagte der Spielertrainer, der lobende Worte für den Unparteiischen übrig hatte. „Unser Spiel wurde 45 Minuten später angepfiffen, weil der ursprünglich angesetzte Schiedsrichter nicht erschien. Said Ifrene kam nach dem Spiel der SG Weinsheim II zu uns und hat das Spiel hervorragend geleitet. Eine klasse Aktion.“

VfL Simmertal II – VfL Rüdesheim II 2:5 (1:3). Den dritten Sieg im dritten Spiel verbuchten für die Rüdesheimer Rodrigo Cardoso (12.), Vincent Köth (21.), Silas Glockner (27., 90.) und Maurice Schmidt (63.). Für die Simmertaler waren Silas Heinrich (35.) und Anil Fuchs (76.) erfolgreich.