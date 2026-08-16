Spektakel gegen Birkenfeld II Zeitstrafen, Ampelkarte und elf Tore beim TV Hettenrodt Sascha Nicolay

Verena Müller-Baltes 16.08.2026, 21:54 Uhr

i Der TV Hettenrodt (blaue Trikots) behielt in einem spektakulären Spiel gegen den SC Birkenfeld II mit 6:5 die Oberhand. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Richtig viel los war in der B-Klasse Birkenfeld 2. Ein Sechsfach-Torschütze, das Hettenrodt-Spektakel und ein Schiedsrichter, der vergaß, die Trinkpausen nachspielen zu lassen, waren die „Highlights“.

Viel los war in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Der SV Gimbweiler hat seinen dritten Sieg im dritten Spiel erzielt. Mann des Tages beim 10:0 über den FC Achtelsbach war Ibrahim El-Saleh, der alleine sechs Treffer markierte. Besonders unterhaltsam war die Partie des TV Hettenrodt gegen den SC Birkenfeld II, die die Gastgeber 6:5 gewannen und dabei durch Nils Schulz den zwischenzeitlichen 3:4-Rückstand umgehend per direkt verwandeltem Anstoß ...







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