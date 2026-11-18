SG Kirn II betroffen Zeitstrafe zu lang: Fürfelder Spiel wird wiederholt Olaf Paare 18.11.2026, 12:42 Uhr

i Die Spieler des großen Kaders der SG Fürfeld bereiten sich gewissenhaft auf ihre Spiele vor. Der Abteilungsvorstand sah es deshalb auch als seine Pflicht den Spielern gegenüber an, gegen einen Regelverstoß bei der zweiten Mannschaft vorzugehen. Edgar Daudistel

In der A-Klasse Bad Kreuznach sorgten zwei spektakuläre Fälle für Aufsehen. Nun wurde das Sportgericht mit einem Fall aus der B-Klasse konfrontiert. Dabei drehte sich alles um eine Zeitstrafe, die amtlich besiegelt 16 Minuten lang dauerte.

Nun hat auch die Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 ihr Wiederholungsspiel. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II hatte Protest eingelegt gegen die Wertung der Partie bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II, die die Kirner mit 1:0 gewonnen hatten. Die Gebietsspruchkammer Nahe gab den Fürfeldern recht und ordnete eine Neuansetzung an.







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