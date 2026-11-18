In der A-Klasse Bad Kreuznach sorgten zwei spektakuläre Fälle für Aufsehen. Nun wurde das Sportgericht mit einem Fall aus der B-Klasse konfrontiert. Dabei drehte sich alles um eine Zeitstrafe, die amtlich besiegelt 16 Minuten lang dauerte.
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Nun hat auch die Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 ihr Wiederholungsspiel. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II hatte Protest eingelegt gegen die Wertung der Partie bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II, die die Kirner mit 1:0 gewonnen hatten. Die Gebietsspruchkammer Nahe gab den Fürfeldern recht und ordnete eine Neuansetzung an.