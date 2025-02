FSV verändert Trainerteam Wohlleben wird Kayas verlängerter Arm 24.02.2025, 16:20 Uhr

i Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit beim FSV Bretzenheim ab der nächsten Saison: Co-Trainer Max Wohlleben (von links), Matthias Münch, Sportlicher Leiter, und Chefcoach Sinan Kaya. Matthias Münch. FSV Bretzenheim

Der Chef Sinan Kaya bleibt, doch das Team um ihn herum wird leicht verändert. Im Trainerteam des FSV Bretzenheim kommt es ab Sommer zu Veränderungen.

Der FSV Bretzenheim hat die Trainerfrage für die nächste Saison geklärt. Sinan Kaya, seit 2022 Trainer des FSV, geht in seine vierte Saison als Cheftrainer der Blau-Weißen. An seiner Seite wird Max Wohlleben als spielender Co-Trainer agieren. Der 24-Jährige war vor der laufenden Saison von der SG Guldenbachtal zum FSV, der derzeit in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 spielt, zurückgekommen.

