Der TSV Hargesheim II bläst in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 zur Attacke. „So lange es möglich ist, wollen wir versuchen, um den zweiten Platz mitzuspielen“, sagt Robin Schmidt, der Spielertrainer des TSV, selbstbewusst und ergänzt: „Der zweite Platz hinter der Übermannschaft SG Hüffelsheim II fühlt sich in dieser Saison schließlich an wie die Meisterschaft.“

Mit Blick auf ihre Zielsetzung steht die Zweitvertretung des TSV sechs Spieltage vor Saisonende vor einem Endspiel. Die Schmidt-Elf, die im Vorjahr Meister wurde, aber nicht aufsteigen durfte, gastiert beim Tabellenzweiten SV Winterbach II, der sieben Zähler Vorsprung hat. Der TSV hält jedoch noch Nachholspiel in der Hinterhand und könnte den Rückstand auf gefühlt einen Zähler verkürzen. „Der Druck liegt ganz klar bei den Winterbachern, die ihre gute Ausgangslage nicht verspielen wollen“, erklärt Schmidt, der ein Spiel auf Augenhöhe erwartet.

Während die zweite Garde des SV Winterbach zuletzt bei der SG Weinsheim II das Nachsehen hatte, kommt der TSV aus einer Serie mit vier Siegen in Folge. „Ich gehe davon aus, dass die Winterbacher vorne drauf gehen und sich nicht verstecken werden. Für uns wird es wichtig sein, dass wir geduldig bleiben und in den richtigen Momenten zuschlagen“, erläutert der Hargesheimer Spielertrainer und ergänzt: „Die Fehlerquote wird ausschlaggebend für den Spielausgang sein. Ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft, die das erste Tor kassiert, am Ende den Kürzeren ziehen wird.“

Hüffelsheimer schauen nach Winterbach

Das Spiel wird mit Sicherheit auch in Hüffelsheim interessiert verfolgt. Die SGH spielt schon am Samstag gegen die SG Guldenbachtal II und sollte im 20. Saisonspiel den 19. Sieg einfahren. Gelingt das, hätten die Hüffelsheimer die Möglichkeit, am Sonntag auf der Couch Meister zu werden. Dann nämlich, wenn die Winterbacher gegen den TSV Hargesheim II nicht gewinnen.

In einem Kellerduell empfängt die SG Soonwald II den VfL Sponheim. Der VfL hat im Tabellenbild zwar die Nase vorne, die jüngsten Leistungen lassen die Soonwälder aber als Favoriten in die Partie gehen. Die TSG Planig II trifft in ihrem Heimspiel auf den Stadtrivalen Kreuznacher Kickers. Beide Mannschaften hatten zuletzt spielfrei und können mit frischen Beinen die Partie bestreiten.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 setzte der FC Bavaria Ebernburg bereits unter der Woche seinen Lauf fort und bezwang die SG Hochstetten/Nußbaum durch die Tore von Mohammad Akhundzadeh (12.) und Christian Rapp (45.) mit 2:0. Kurios: Damit endeten von den fünf zurückliegenden Spielen der Bavaren vier mit dem gleichen Ergebnis, einem 2:0-Sieg. Aufgrund der Ebernburger Siegesserie steht Verfolger SG Nordpfalz auch bei seinem Gastspiel bei der SG Disibodenberg enorm unter Druck, um die Bavaren nicht davon ziehen zu lassen. Das Hinspiel gestaltete die Mannschaft von SGN-Trainer Mario Jost äußerst solide mit 5:2. Ein Selbstläufer wird das Rückspiel allerdings nicht, da die SG Disibodenberg in ihren vergangenen drei Auftritten jeweils die maximale Ausbeute einfahren konnte. Zudem ist es für die Disibodenberger die allerletzte Chance, doch noch den zweiten Platz anzugreifen.

SG Perlbachtal darf sich keinen Ausrutscher erlauben

Nach dem 0:7 gegen die SG Nordpfalz ist die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III gegen den TuS Gangloff auf Wiedergutmachung aus. Auch der TuS peilt nach zwei Remis in Folge wieder den Weg zurück in die Erfolgsspur an. Während der FC Schmittweiler-Callbach II beim FC Martinstein als klarer Favorit ins Rennen geht, will der FSV Reiffelbach im Heimspiel gegen den VfL Simmertal II die Abstiegsplätze verlassen. Dafür benötigt der FSV dringend einen Dreier und könnte zudem den Abstand auf den VfL Simmertal II auf fünf Punkte verkürzen.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 darf sich die SG Perlbachtal im Aufstiegsrennen keine Fehler erlauben. Die Gefahr scheint auch nicht zu bestehen, da sich Gast SV Göttschied in der Abwärtsspirale befindet. Auf einen Ausrutscher der SG Perlbachtal hofft jedoch die SG Bergen/Berschweiler, die im Topspiel die Spvgg Hochwald zu Gast hat. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II muss dringend etwas gegen die Gegentorflut unternehmen. In den vergangenen beiden Spielen mussten die Kirner 15-mal den Ball aus dem eigenen Tornetz fischen. Beim Tabellennachbarn TuS Breitenthal dürfte die SG auf einen Gegner von gleichem Format treffen. Die Spvgg Teufelsfels gibt ihre Visitenkarte beim SV Stipshausen ab. Bereits im Hinspiel gewann die Spvgg mit 5:0 und dürfte auch im zweiten Aufeinandertreffen die Nase erneut vorne haben. Der SV Oberhausen II hat den TuS Tiefenstein im Kellerduell zu Gast. Für beide Mannschaften gilt, verlieren verboten, nicht tiefer im Abstiegskampf zu versinken.