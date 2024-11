„Heimspiel“ beim Gegner „Wir sind nicht der FSV Jakubowski“ Florian Unckrich 15.11.2024, 12:44 Uhr

i Lieferten sich im Hinspiel vor den Trainerbänken ein packendes Laufduell: der Hüffelsheimer Abdo (rotes Trikot) und sein Winterbacher Kontrahent Tobias Hirsch. Michael Ottenbreit

Erster gegen Zweiter heißt es am Sonntag in Hüffelsheim. Das Spitzenspiel der B-Klasse Bad Kreuznach 2 bestreiten dann die SGH-Zweite und der SV Winterbach II.

In den seltensten Fällen kommt es vor, dass zwei Mannschaften zweimal in einer Saison auf der gleichen Sportstätte gegeneinander Fußball spielen. Dieser Fall tritt in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 2 nun ein. Der FSV Bretzenheim reist am Sonntag ein zweites Mal in den Rüdesheimer Rosengarten und bestreitet dort auch sein „Heimspiel“ gegen die VfL-Zweite.

