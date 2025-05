In dem einen Derby in Rüdesheim fallen zehn Treffer, im anderen in Hüffelsheim nur zwei, dafür geht es dabei hart zur Sache. Die B-Klasse Bad Kreuznach 2 hat mal wieder einiges zu bieten.

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison verließ die SG Hüffelsheim II den Platz nicht als Sieger. Im Derby trotzte die SG Weinsheim II dem Meister einen Punkt ab. Im Kampf um Rang zwei ist dem SV Winterbach II zudem ein wichtiger Schritt gelungen. Am anderen Ende der Tabelle ist eine Entscheidung bereits gefallen: Die SG Soonwald II bleibt bis zum Schluss Letzter und muss zurück in die C-Klasse.

SG Hüffelsheim II – SG Weinsheim II 1:1 (1:0).Die erste Hälfte gehörte den Hausherren. „Bis auf das Tor hat sich die SGH aber nur zwei weitere Chancen herausgespielt. Der Rest war Mittelfeldgeplänkel“, berichtete SGW-Trainer André Bodem. Nach dem Seitenwechsel dezimierte sich der Meister. Nach einer Zeitstrafe kickte Yannick Thomas (50.) vor Wut eine Trinkflasche an die Bande und wurde endgültig des Feldes verwiesen. „Ab dann waren wir am Drücker“, erzählte Bodem, dessen Team durch Ben Habel (53.) zum Ausgleich kam. Kurz vor Schluss lag die Weinsheimer Führung in der Luft, doch der Hüffelsheimer Schlussmann Etienne Petermann verhinderte mit zwei Paraden die Weinsheimer Doppelchance. „Insgesamt ein gerechtes Unentschieden in einem sehr hart geführten Derby“, resümierte Bodem. Die Führung der Gastgeber hatte Joschua Rodriguez (29.) erzielt.

SG Guldenbachtal II – Kreuznacher Kickers 2:2 (0:1).„Im ersten Durchgang waren wir klar die bessere Mannschaft und müssen nach der Führung durch Francesco Armbrüster vier bis fünf Treffer nachlegen. So haben wir den Gegner aber im Spiel gehalten“, ärgerte sich Kickers-Trainer Torsten Scharf über den Chancenwucher. Carsten Schwerbel (53.) und Lukas Trommler (73.) gelang es, die Partie zu drehen. „Wenn man die Tore nicht macht, dann kommt es, wie es kommen muss“, sprach Scharf von einem unnötigen Punktverlust und fügte an: „Am Ende können wir von Glück sprechen, dass wir noch das 2:2 machen.“ Den späten Ausgleich erzielte erneut Armbrüster (90.).

VfL Rüdesheim II – TSV Hargesheim II 2:8 (0:5).Bereits nach einer halben Stunde war die Partie nach einem Hattrick von Marian Romanchenko (3., 18., 30.) entschieden. Noch vor der Pause legten Nico Altenkirch (36.) und Romanchenko (44.) nach. „Ein ganz schlechtes Ergebnis für uns“, war VfL-Trainer Leandro Gulipa nach dem Abpfiff bedient. Er fügte an: „Wir haben uns zu viele individuelle Fehler erlaubt, die der TSV dankend angenommen hat.“ Luca Kaul (46.) machte das halbe Dutzend voll. Zwar traf Silas Glockner (59., 88.) zum 1:6 und 2:7, doch Altenkirch (68., 90.) stellte auf Kantersieg. „Wir haben gegen kaltschnäuzige Hargesheimer nie ins Spiel gefunden“, bilanzierte Gulipa.

SG Soonwald II – SG Rheinhessen 1:3 (0:2). „Wir haben zu Recht verloren, weil wir zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd unser Spiel abrufen konnten“, berichtete SGS-Trainer John Moreno und ergänzte: „Der Gast kam drei Mal vor unser Tor und hat daraus drei Tore erzielt. Wir hatten dagegen oft Pech und sind häufig an dem guten Torwart des Gegners gescheitert.“ Bereits zur Halbzeit führten die Rheinhessen durch Machmud Al Schehabi (5.) und Sascha Kumpa (14.) mit 2:0. In der Schlussphase erhöhte Sascha Kühn (85.). Carlito Concepcion (90.) erzielte den Soonwälder Ehrentreffer.

FSV Bretzenheim – SV Winterbach II 0:5 (0:3).„Wir haben das vorletzte und schwierigste Spiel souverän gemeistert und unsere Hausaufgaben gemacht“, freute sich Marius Hirsch, der Spielertrainer des SVW. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte machte der FSV viel Druck. „Wir standen gut und waren immer wieder durch Konter gefährlich“, erklärte Hirsch. Jonas Götz (5., 40.) und Marcel Herrmann (45.) erzielten die Pausenführung. „Der FSV Bretzenheim hat sich dann selbst geschlagen“, sagte Hirsch mit Blick auf zwei Zeitstrafen der Gastgeber. Götz (51.) und Hannes Blattau (80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Hirsch verteilte ein Extra-Lob an seine Einwechselspieler. „Das war ein riesiger Schritt in Richtung Aufstiegsrunde, die eigentlich nie unser Ziel gewesen war“, sagte der Winterbacher Spielertrainer.