Zwei Teams verzichten Winterbacher Zweite begräbt Aufstiegshoffnungen Florian Unckrich 26.04.2026, 21:39 Uhr

i Sandwich: Die beiden Spieler des VfL Rüdesheim II (gelbe Trikots) nehmen den Kontrahenten der SG Hochstetten/Nußbaum in die Mitte und klären die Situation. Edgar Daudistel

Die SG Weinsheim II kann mal durchatmen und Kraft tanken. Kontrahent SG Kirn/Kirn-Sulzbach II verzichtete auf die Austragung der Partie und überließ die Punkte dem Spitzenreiter kampflos. Kontrahent TuS Roxheim siegte derweil 6:0.

Lediglich vier Spiele gingen am 26. Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 über die Bühne. Die Partien zwischen Tabellenführer SG Weinsheim II und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II sowie zwischen der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg und dem VfL Simmertal II fielen aus, weil beide Gästeteams keine Mannschaften stellen konnten.







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