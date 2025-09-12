Die B-Klassen gehen mit neuen Tabellenführern in den Spieltag. Für die SG Weinsheim II und den FSV Bretzenheim gilt es direkt, sich zu beweisen. Zudem locken einige Kerbespiele Zuschauer an.

Mit dem Derbysieg über den bis dahin ungeschlagenen VfL Rüdesheim II hat die SG Weinshem II die Tabellenführung in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 übernommen und löste den TuS Roxheim an der Spitze ab. Für die Palmsteinelf gilt es nun, die eroberte Pole Position auch beim formstarken TuS Waldböckelheim II zu bestätigen.

Die Roxheimer stehen nach der vermeidbaren Niederlage gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II vor der schweren Aufgabe, beim SV Winterbach II zu bestehen. SVW-Spielertrainer Marius Hirsch macht kein Geheimnis daraus, dass er seine junge Mannschaft gegen den Mitfavoriten in der Pflicht sieht: „Wir müssen auch mal zeigen, dass wir gegen eine richtig gute Mannschaft gewinnen können. Wir haben eine junge Mannschaft, die noch in ihrer Lernphase ist, aber auch die nötige Qualität mitbringt, um oben mitzuspielen. Die Roxheimer haben ein richtig gutes Team und können über die gesamte Spielzeit hohes Tempo gehen. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden.“ Mit einem Heimsieg könnte der SVW weiter ein Wörtchen im Titelrennen mitreden.

SG Spabrücken ist nur schwer zu knacken

Für den VfL Rüdesheim II steht im Heimspiel gegen die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg Wiedergutmachung an. Die Gäste haben sich als Remiskönige etabliert. Bereits viermal gab es Unentschieden, am Mittwoch allerdings auch einen Dreier im Nachholspiel in Bockenau. Die Serie der ungeschlagenen Spabrücker zeigt, wie schwer ihre Defensive zu knacken ist. Auch im Tabellenkeller wird es ernst: Der SV Oberhausen II siegte zuletzt 6:0 und will im Heimspiel gegen die SG Guldenbachtal II nachlegen. Mit bislang nur einem Sieg hinken die Guldenbachtaler den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. Noch schwieriger ist die Lage beim TSV Bockenau II. Der Aufsteiger ist nach sechs Spielen noch immer punktlos und reist zum Derby bei der SG Merxheim II, die auf Rang zwei kletterte und den Abstand auf den Tabellenführer aus Weinsheim so gering wie möglich halten möchte. Freudige Gesichter gab es zuletzt bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II, die mit einem 5:1-Kantersieg gegen die TSG Planig II den ersten Saisonsieg feierte und gegen den punktgleichen VfL Simmertal II den Schwung zum Fürfelder Kerbesieg nutzen möchte. Die Planiger dagegen möchte sich gegen die SG Hochstetten/Nußbaum rehabilitieren.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 wurde die Tabelle kräftig durchgeschüttelt. Der FSV Bretzenheim übernahm durch den Erfolg beim zuvor ungeschlagenen VfL Sponheim die Spitzenposition. Im Heimspiel gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III gilt es, diese zu verteidigen. Abteilungsleiter Matthias Münch formuliert die Zielsetzung klar: „Wenn wir schon mal ganz oben stehen, wollen wir den Tabellenplatz so lange wie möglich verteidigen.“ Die SGM-Dritte punktete bisher nur gegen Schlusslicht SG Nordpfalz II und geht als Außenseiter in die Partie. Für den VfL Sponheim kommt es zum nächsten Härtetest: Beim Dritten, den Kreuznacher Kickers, will die Mannschaft von VfL-Trainer Marc Förster die Niederlage gegen die Bretzenheimer vergessen machen. Doch die Kickers sind zu Hause stark und könnten mit einem Sieg selbst am VfL vorbeiziehen. Alles deutet auf ein Duell auf Augenhöhe hin.

„Wir müssen mehr Körperlichkeit an den Tag legen und dürfen bei aller Offensive die Defensive nicht vernachlässigen.“

Robin Schmidt

Am Tabellenende wartet die SG Nordpfalz II weiter auf den ersten Punkt. Doch die Aufgabe beim FC Bad Sobernheim II ist alles andere als einfach. Die Gastgeber gehören zu den formstärksten Teams der Liga. Hoffnung schöpft die SG Disibodenberg, die dank einer starken Serie mittlerweile in Schlagdistanz zur Spitze liegt. Mit einem Erfolg gegen den TuS Gangloff könnte sie oben noch näher heranrücken. Der TuS hingegen braucht dringend Punkte, um sich von der gefährdeten Zone abzusetzen. Ein besonderes Spiel steigt bereits am Samstag: Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg empfängt den TSV Hargesheim II zum Gutenberger Kirmesspiel. Die Gäste haben nach schwachem Start wieder in die Spur gefunden, doch Spielertrainer Robin Schmidt mahnt: „Wir haben uns zu Saisonbeginn schwergetan, auch weil wichtige Spieler gefehlt haben. Inzwischen wird es immer besser. Aber wir müssen mehr Körperlichkeit an den Tag legen und dürfen bei aller Offensive die Defensive nicht vernachlässigen. Gerade an deren Kerb werden die Gutenberger alles reinwerfen. Ich erwarte ein enges, kampfbetontes Spiel.“ Beide Lokalrivalen trennt nur ein Punkt – ein echter Stimmungsgarant für die Zuschauer.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 bleibt die SG Perlbachtal das Maß aller Dinge: vier Spiele, vier Siege. Besser kann eine Bilanz nicht aussehen. Auch im Heimspiel gegen den SV Stipshausen spricht vieles für den Ligaprimus. Verfolger Spvgg Teufelsfels liegt zwei Punkte zurück und darf sich im Verfolgerduell mit dem VfL Weierbach keinen Ausrutscher erlauben. Gerade in den direkten Duellen zeigt sich, wer ernsthafte Ambitionen auf die Tabellenspitze hat. Der TuS Breitenthal gilt im Heimspiel gegen die noch punktlose SG Bergen/Berschweiler als klarer Favorit.