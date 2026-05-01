Der viertletzte Spieltag steht an, und damit greift die harte Festspielregel. Einige zweite Mannschaften in den B-Klassen werden also ihre Kaderzusammensetzung überdenken müssen.

In der

eröffnen die TSG Planig II und die SG Weinsheim II bereits am Samstagmittag den Spieltag, und für den Tabellenführer aus Weinsheim steht dabei einiges auf dem Spiel.

Nach den jüngsten Ergebnissen ist der Vorsprung geschmolzen, der TuS Roxheim sitzt den Weinsheimern im Nacken.