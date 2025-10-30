Zwei Spitzenspiele am Sonntag Wer verdrängt die SG Idar-Oberstein von Platz zwei? 30.10.2025, 13:34 Uhr

i Zieht der SV Gimbweiler (in rot) am Sonntag an der SG Idar-Oberstein vorbei? Ein Sieg in Niederbrombach ist dazu nötig. Stefan Ding

Die B-Klasse Birkenfeld 2 ist eine verrückte Liga. Es ist sogar denkbar, dass am Sonntag ein Quintett 21 Punkte hat und sich den zweiten Platz teilt.

Jede Woche hat die Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 Spitzenspiele zu bieten. Am Sonntag sind es zwei, und in beiden Fällen geht es darum, die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt von Tabellenplatz zwei zu verdrängen, wo sie derzeit mit 21 Punkten steht und – spielfrei – zuschauen muss, wer an ihr vorbeiziehen wird oder ob sie tatsächlich mit drei (oder gar vier) weiteren Teams punktgleich sein wird.







