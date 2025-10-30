Die B-Klasse Birkenfeld 2 ist eine verrückte Liga. Es ist sogar denkbar, dass am Sonntag ein Quintett 21 Punkte hat und sich den zweiten Platz teilt.
Jede Woche hat die Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 Spitzenspiele zu bieten. Am Sonntag sind es zwei, und in beiden Fällen geht es darum, die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt von Tabellenplatz zwei zu verdrängen, wo sie derzeit mit 21 Punkten steht und – spielfrei – zuschauen muss, wer an ihr vorbeiziehen wird oder ob sie tatsächlich mit drei (oder gar vier) weiteren Teams punktgleich sein wird.