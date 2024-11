B-Klasse Birkenfeld 2: Der SV Weiersbach hat die besten Chancen, muss sich aber im Top-Spiel des Tages beweisen - TuS Leisel fliegt weiter unter dem Radar Wer stößt die SGH Rinzenberg vom zweiten Tabellenplatz? TuS Leisel fliegt noch unterm Radar 25.10.2024, 14:01 Uhr

Kreis Birkenfeld. Wie spannend und eng es in der B-Klasse Birkenfeld 2 zugeht, belegt schon der Umstand, dass mit der SGH Rinzenberg eine Mannschaft mit negativer Tordifferenz derzeit auf dem zweiten Platz liegt. Am Sonntag werden die Rinzenberger ihren Rang aber sicher verlieren.

Die Tordifferenz spielt natürlich ohnehin in der Endabrechnung keine Rolle. Bei Punktegleichstand müssten Entscheidungsspiele her. Gerade in der B-Klasse Birkenfeld 2 scheinen diesmal diese außergewöhnlichen Partien am Ende der Saison alles andere als unwahrscheinlich zu sein.

