Vorbereitung der SG Nordpfalz verlief nicht optimal

In den Fußball-B-Klassen an der Nahe wird am Wochenende flächendeckend in die Rückrunde gestartet. Dabei stehen gleich die drei Tabellenzweiten im Mittelpunkt des Interesses

Eine Wintervorbereitung kann oft zäh sein und verläuft häufig nicht so wie geplant. Um so mehr dürfen sich die Mannschaften der Fußball B-Klasse Bad Kreuznach 1 darauf freuen, bei traumhaftem Frühlingswetter in die Restrunde zu starten. Bei einem Blick an die Tabellenspitze könnte der Zweikampf zwischen dem FC Bavaria Ebernburg und der SG Nordpfalz kaum spannender sein.

Dank des Siegs im direkten Duell führen die Bavaren mit drei Punkte Vorsprung die Tabelle an. Um die SG Nordpfalz auf Abstand zu halten, muss die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Kessel ihre blütenreine Weste bewahren und im Schatten des Rotenfelses die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III bezwingen. Die SG Nordpfalz unter Trainer Mario Jost startet ebenfalls mit einem Heimspiel und geht als Favorit gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II ins Rennen. „Im Hinspiel waren wir zwar feldüberlegen, konnten aber am Ende durch einen Treffer in der Nachspielzeit und in Unterzahl nur glücklich gewinnen“, erinnert sich der Nordpfälzer Trainer an das erste Aufeinandertreffen und erwartet im Rückspiel eine erneute enge Begegnung. „Wir spielen in Hallgarten auf dem kleinen, unebenen Rasen. Ob das von Vorteil sein wird, wage ich zu bezweifeln“, sagt Jost, der trotz einiger Ausfälle eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken wird. Er fügt an: „Wir haben genug Quantität und werden aus der Quantität für das Spiel gegen die SG Fürfeld die bestmögliche Qualität herausholen. Unsere Vorbereitung lief nicht optimal. Wir haben zwar die Kenntnis gewonnen, dass wir uns vorne immer wieder Torchancen herausspielen können, aber im Umkehrschluss fehlt uns noch die Selbstverständlichkeit, das eigene Tor zu verteidigen.“

In einem Kellerduell gastiert Schlusslicht TuS Waldböckelheim II beim Vorletzten, dem FC Martinstein. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte. Während der VfL Simmertal II seine Aufgabe auswärts beim Tabellennachbarn TuS Gangloff lösen möchte, fordert die SG Hochstetten/Nußbaum den FSV Reiffelbach heraus.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 freut sich Marius Hirsch, der Spielertrainer des SV Winterbach II, wieder in den Wettkampfmodus einsteigen zu dürfen. Am Sonntag um 13 Uhr gastiert die Mannschaft vom Winterbacher Felsen beim Vorletzten, der SG Guldenbachtal II. „Wir hatten eine gute Vorbereitung“, zeigt sich Hirsch zufrieden und sieht seine Elf gut vorbereitet für den Auftakt. „Wir wollen den Fokus auf das Halten des zweiten Tabellenplatzes legen. Dafür dürfen wir nicht zu weit in die Zukunft blicken, sondern müssen von Spiel zu Spiel denken“, sagt der Spielertrainer. Bereits im Hinspiel konnten die Winterbacher die SG Guldenbachtal II mit 3:1 bezwingen. „Ich erwarte trotz allem kein einfaches Spiel. Gegen vermeintlich schwächere Gegner besteht häufig die Gefahr, den Gegenüber zu unterschätzen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dies bei uns der Fall sein wird“, sagt Hirsch.

Auf einen Ausrutscher hofft vor allem der FSV Bretzenheim, der mit vier Punkten Rückstand auf den SVW II auf Platz drei rangiert. Die Bretzenheimer gastieren bei Schlusslicht SG Soonwald II, das sich im Falle einer Überraschung über die ersten Saisonpunkte freuen würde. Der VfL Rüdesheim II empfängt die TSG Planig II im Rosengarten. Vier Minuten reichten der zweiten Grade der TSG, um im Hinspiel einen 0:2-Rückstand in einem 3:2-Heimsieg zu verwandeln. Die Rüdesheimer wollen sich dafür natürlich revanchieren. Der TSV Hargesheim II will seinen Stempel dem Spiel bei der SG Rheinhessen aufdrücken. Ob sich der deutliche 5:0-Sieg der Hargesheimer aus dem Hinspiel wiederholen lässt, ist fraglich, da die SG Rheinhessen vor der Winterpause deutlich an Fahrt aufgenommen hat und in den letzten vier Partien des Jahres 2024 sieben ihrer 13 Punkte ergattert hat.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 hat der FC Hennweiler bereits seine Wettkampftauglichkeit unter Beweis gestellt und am Fastnachtssamstag mit 5:0 beim SV Stipshausen gewonnen. Am Samstag gastiert der Fünfte nun beim Dritten SG Bergen/Berschweiler. Für den SV Stipshausen geht die Reise zum SV Oberhausen II. Vor einer Pflichtaufgabe steht die Spvgg Teufelsfels gegen den TV Grumbach. Alles andere als drei Zähler wären für die Mannschaft von Trainer Jan Diener eine Enttäuschung. Der SV Göttschied gibt seine Visitenkarten bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II ab. Im Hinspiel trennten sich beide mit 1:1, weshalb auch im Rückspiel eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten ist. Das Gipfeltreffen steht bei der SG Rhaunen/Bundenbach an. Dort empfängt die SG als Spitzenreiter den Zweiten, die SG Perlbachtal. Der Ausgang der Partie entscheidet, wer nach dem Spieltag die Liga anführen darf und wer die größeren Chancen auf die Meisterschaft hat.