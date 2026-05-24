Dreierpack von Jan Diener Vizemeister Teufelsfels schlägt den Meister klar Sascha Nicolay 24.05.2026, 20:56 Uhr

i Die Spvgg Hochwald bezwang am letzten Spieltag der Saison den SV Stipshausen mit 4:2. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Drei Tore gelangen dem Spielertrainer der Spvgg Teufelsfels. Noch häufiger traf am letzten Spieltag der B-Klasse Birkenfeld 1 Yannik Pies von der SG Bergen/Berschweiler.

Der Meister unterlag beim Vizemeister. Das 2:5 bei der Spvgg Teufelsfels tat der SG Perlbachtal in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 nicht mehr weh. Für die Teufelsfelser, bei denen Trainer Jan Diener per Dreierpack seine Saisontore 53 bis 55 schoss, war es ein guter Aufgalopp für die Aufstiegsspiele gegen den TuS Niederbrombach.







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