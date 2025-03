Vitali Schadt entscheidet den Gipfel-Schlagabtausch

Die SG Rhaunen/Bundenbach hat einen gewaltigen Schritt in Richtung Meisterschaft und direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse gemacht. Die Rhaunener gewannen das sehr spannende Gipfeltreffen gegen die SG Perlbachtal mit 4:3 und haben nun fünf Punkte Vorsprung an der Spitze. Zweiter großer Gewinner des ersten Restrundenspieltags ist die SG Bergen/Berschweiler, die den FC Hennweiler im Verfolgerduell bezwang und bis auf vier Punkte an Perlbachtal herangerückt ist.

Spannend wird es im Tabellenkeller nach dem Sieg des SV Oberhausen II gegen den SV Stipshausen. Die Oberhausener üben als Vorletzter nun Druck auf den diesmal spielfreien TuS Tiefenstein (ein Punkt besser), den SV Göttschied und den SV Stipshausen aus. Die beiden Letztgenannten haben noch vier Zähler mehr als das SVO-Team auf dem Konto.

SG Kirn/SC Kirn-Sulzbach II – SV Göttschied 2:1 (1:0). Das Spiel war ausgeglichen, und es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 25. Spielminute gingen die Gastgeber in Führung durch ein Tor von Yousef Chaib Ainou. Nach der Pause glich der SV durch Mathias Düwel aus (61.). „Die Mehrzahl an Chancen lagen auf unserer Seite, weswegen der Siegtreffer kurz vor Spielschluss glücklich aber unter dem Strich verdient war”, berichtete Mike Porger, Abteilungsleiter der SG. Der Siegtreffer wurde von Ramin Muradi in der 87. Minute erzielt.

SV Oberhausen II – SV Stipshausen 2:1 (0:1). „Ein ‘geiler’ Sieg zum Auftakt unserer Rückrunde”, freute sich Marco Reichard, Berichterstatter aus Oberhausen. „Mit einem Sieg in die Rückrunde zu starten, war unheimlich wichtig um die Klasse zu halten”, ergänzte er. Die Gäste gingen zwar kurz vor der Pause durch Nico Friedrich in Führung (39.), doch der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Fabian Schwarz drehte das Spiel zugunsten der Gastgeber. Er erzielte einen Doppelpack in der 47. und 66. Minute.

SG Bergen/Berschweiler – FC Hennweiler 2:1 (1:1). Bergen kam etwas wacher aus der Kabine und hatte die ersten 30 Minuten mehr Spielanteile. Doch die Gastgeber nutzten ihre Chancen nicht, bis schließlich Jan Weber in der 34. Minute einen Freistoß verwandelte. Hennweiler kämpfte aber weiter und glich noch kurz vor der Pause durch Hendrick Leyser aus (45.). In der zweiten Halbzeit waren erst die Gäste am Drücker, aber nun sie nutzten ihre Möglichkeiten nicht. Fünf Minuten vor Schluss kassierte Bergens Pascal Collet eine Zeitstrafe. Doch in Unterzahl gelang den Gastgebern die Entscheidung. Tom Dautermann erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer. „Ein knapper, aber nicht ganz unverdienter Sieg für uns”, berichtete Sven Flohr, Vorsitzender der SG.

SG Rhaunen/Bundenbach – SG Perlbachtal 4:3 (1:1). Beim Topspiel des Ersten gegen den Zweiten auf einem schwer bespielbaren Platz in Rhaunen taten sich die Gastgeber zunächst schwer. „Wir wollten viel zu viel, und es war ein richtiger Kampf”, schilderte Walter Buchholz, einer der beiden Spielertrainer Trainer der SG Rhaunen/Bundenbach. Die Führung gelang trotzdem. In der 30. Minute erzielte Nick Engelmann das 1:0. Nur wenige Minuten später glich Niklas Becker aber aus (35.). Nach der Pause gingen die Gäste durch Felix Gehres erstmals in Front (48.), doch Vitali Schadt glich rasch aus (55.). Felix Gehres markierte anschließend die erneute Perlbachtaler Führung (64.). Die SG Rhaunen reagierte mit Offensivwechsel, um den Druck zu erhöhen. „Das ist uns auch gelungen”, freute sich Buchholz. Moritz Bauer glich in der 70. Minute aus, und Vitali Schadt traf in der 78. Minute zum Siegtreffer. Am Ende war es trotz aller Schwierigkeiten ein gerechter Sieg im Topspiel für uns”, fand Buchholz.

Spvgg Teufelsfels – TV Grumbach 8:2 (4:0). „Es war ein dominantes Spiel von uns gegen einen harmlosen Gegner”, teilte Arthur Wenzel, Abteilungsleiter der SpVgg, mit. In der 58. Minute kassierte der Teufelsfelser Kevin Schneider die Rote Karte wegen einer Notbremse. Von da ab war das Spiel ausgeglichen, doch zu diesem Zeitpunkt führte die Spvgg bereits 6:0. Tore: 1:0 Jan Diener (8.), 2:0 Jan Diener (25.), 3:0 Kevin Schneider (29.), 4:0 Kevin Schneider (31.), 5:0 Christopher Schmidt (50.), 6:0 Kevin Schneider (55.), 6:1 Benjamin Bolander (60.), 6:2 Andreas Gottschalk (71.), 7:2 Felix Eckes (77.), 8:2 Nick Schneider (86.).

Spvgg Hochwald – TuS Breitenthal/ Oberhosenbach 3:2 (2:1). Beide Mannschaften traten in der Defensive diszipliniert auf. Bis Breitenthals Paul Halberstadt in der 31. Spielminute lang geschickt wurde. Er ließ den herausstürmenden Torhüter Fabian Weyand stehen und traf ins leere Tor zum 0:1. Wenig später konnte aber Mathias Währisch einen Eckball mit dem Kopf zum Ausgleich ins Breitenthaler Gehäuse befördern (36.). Und es kam noch besser für die Gastgeber. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit besorgte der scheidende Spielertrainer Maximilian Kuhn das 2:1 (45.+1). Nach der Pause erzielte Paul Halberstadt das 2:2 (53.). Doch nur fünf Minuten später stellte Felix Loch die Entscheidung zum 3:2 her (58.).