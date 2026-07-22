Außer beim FC Hennweiler und dem SV Göttschied hat sich in den Kadern der B-Klasse Birkenfeld 1 viel bewegt. Bei der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt kicken nun eine ganze Reihe älterer Akteure, die in ihrer Laufbahn schon viel erreicht haben.
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Kader B-Klasse Birkenfeld 1SG Bergen/BerschweilerZugänge: Keven Lang-Lajendäcker, Nils Meurer (beide SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim), Elias Krukowsky, Nikolas Pfrengle, Jannik Peitz (alle SG Kirn/Kirn-Sulzbach), Eduard Sarymamed-Ogly (SV Oberhausen).