Staffelleiter übergibt Ball Viel Lob fürs Durchhaltevermögen des TSV Bockenau II Olaf Paare 26.05.2026, 08:04 Uhr

i Staffelleiter Volker Fritz (rechts) imponierte, dass Sascha Küstner (links) und Mark Tomschin vom TSV Bockenau II Woche für Woche ein Team auf den Platz brachten, und übergab einen Ball. Klaus Castor

Die Staffelleiter sind ganz nahe dran an ihren Vereinen und haben oft ein gutes Gespür für die Befindlichkeiten der Klubs. Volker Fritz war es deshalb ein Bedürfnis, nicht nur den Meister, sondern auch das Schlusslicht auszuzeichnen.

Dass Meister geehrt werden, ist im Mai an der Tagesordnung. Eine Ehrung ganz anderer Art nahm Volker Fritz, der Staffelleiter der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1, vor. Er überreichte dem Tabellenletzten TSV Bockenau II einen Ball des Südwestdeutschen Fußballverbands.







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