SGIO bejubelt Topspiel-Sieg VfL Weierbach wieder Erster, Spvgg Hochwald nun Letzter Malin Franke 18.10.2026, 19:49 Uhr

i Der SV Mittelreidenbach (in rot) war beim SV Göttschied die klar bessere Mannschaft und gewann auch in der Höhe verdient mit 6:0. Joachim Hähn

Mit einem lupenreinen Hattrick legte Alexander Lamberti den Grundstein für die Rückkehr des VfL Weierbach an die Tabellenspitze der B-Klasse BIR 1. Auch ganz unten gab es einen Wechsel: Die Spvgg Hochwald übernahm die Rote Laterne.

Der VfL Weierbach ist zurück an der Tabellenspitze. Das 5:1 gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein war der neunte Sieg im neunten Spiel. Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt triumphierte im Spitzenspiel gegen die Spvgg Teufelsfels und ist nun punktgleich mit den Weierbachern Zweiter.







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