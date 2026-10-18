SGIO bejubelt Topspiel-Sieg 
VfL Weierbach wieder Erster, Spvgg Hochwald nun Letzter
Der SV Mittelreidenbach (in rot) war beim SV Göttschied die klar bessere Mannschaft und gewann auch in der Höhe verdient mit 6:0
Der SV Mittelreidenbach (in rot) war beim SV Göttschied die klar bessere Mannschaft und gewann auch in der Höhe verdient mit 6:0.
Joachim Hähn

Mit einem lupenreinen Hattrick legte Alexander Lamberti den Grundstein für die Rückkehr des VfL Weierbach an die Tabellenspitze der B-Klasse BIR 1. Auch ganz unten gab es einen Wechsel: Die Spvgg Hochwald übernahm die Rote Laterne.

Lesezeit 4 Minuten
Der VfL Weierbach ist zurück an der Tabellenspitze. Das 5:1 gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein war der neunte Sieg im neunten Spiel. Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt triumphierte im Spitzenspiel gegen die Spvgg Teufelsfels und ist nun punktgleich mit den Weierbachern Zweiter.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

B-Klasse (Birkenfeld)Sport

Top-News aus dem Sport