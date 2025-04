Das Derby in Leisel sowie das Duell des VfL Weierbach mit dem Spitzenreiter sind die Höhepunkte des bevostehenden Spieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Weierbach und Leisel haben jedenfalls Außergewöhnliches vor.

Der VfL Weierbach hat am Sonntag (15 Uhr) ein ehrgeiziges Ziel. Trainer Oliver Kost verkündet: „Wir wollen der einzige Verein sein, der die SG Unnertal zweimal geschlagen hat. Dem Spitzenreiter möchten die Weierbacher also zu Hause „auf der Bein“ eine hohe Hürde aufbauen und ihn im Zweikampf um die Meisterschaft der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 mit dem SV Weiersbach noch einmal ein wenig aus dem Tritt bringen.

Doch selbst wenn seiner Mannschaft der Sieg tatsächlich gelingt, glaubt Kost nicht daran, dass die Unnertaler noch aus der Kurve fliegen. Der VfL-Coach macht das kurioserweise ausgerechnet am Hinspiel fest, das seine Weierbacher 5:3 gewannen. „Trotzdem waren die Unnertaler die stärkste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben“, verdeutlicht Kost. Dieses Acht-Tore-Spektakel war die bisher einzige Unnertaler Niederlage in dieser Saison.

„Enrico Willrich ist für die B-Klasse sicher ein Übespieler“

VfL-Trainer Oliverv Kost

Sollte am Sonntag die zweite dazukommen, dann könnte es im Titelrennen noch einmal spannend werden. De SV Weiersbach könnte den Rückstand auf drei Punkte verringern. Freilich nur, wenn er selbst keine Punkte liegen lässt. Die Gefahr ist durchaus gegeben, denn bei der in dieser Saison starken SGH Rinzenberg muss man erst einmal gewinnen.

Der VfL Weierbach hat mit der Meisterschaft und dem Aufstieg nichts mehr zu tun. Aber der Vizemeister des vergangenen Jahres möchte noch Dritter werden. „Fünf Punkte haben wir Rückstand. Das können wir noch schaffen“, sagt Kost. Allerdings ist dann ein Sieg gegen die SG Unnertal wirklich erforderlich. „Wir sind in der Lage dazu, weil wir personell diesmal gut dastehen“, erklärt Kost. Gleichwohl ist der Coach gerade von seinem Gegenüber begeistert: „Enrico Willrich ist für die B-Klasse sicher ein Übespieler“, lobt er den Spielertrainer des Spitzenreiters und verweist zudem darauf, dass die schon in der Vorrunde gute SG Unnertal noch personell verstärkt aus der Winterpause gekommen sei. Zweifellos werden die selbstbewussten Gäste alles daran setzen, die Hinspielscharte auszuwetzen.

TuS Leisel ist heiß auf die SG Niederhambach/Schwollen

Hochspannend wird es am Sonntag auch beim TuS Leisel, denn dort steht um 15 Uhr das Derby gegen die SG Niederhambach/Schwollen auf dem Plan. „Wir sind sehr heiß auf das Spiel“, sagt TuS-Coach Christoph Kaster und erklärt: „Wir wollen das Derby nutzen, um mal wieder ein positives Ergebnis zu erzielen. Doch der Gast sinnt sicher auf Revanche, denn in der Hinrunde siegten die Leiseler 4:0. Fineas Allnoch, mit 29 Treffern die Nummer eins in der Torschützenliste, langte bei diesem Duell in Schwollen gleich viermal zu.

Außerdem spielen: TuS Hoppstädten II – TuS Niederbombach (Sonntag, 12.45 Uhr), FSV BW Idar-Oberstein II – SV Nohen (Sonntag, 13 Uhr), SG Berglangenbach/Ruschberg – SC Birkenfeld II (Sonntag, 15 Uhr in Ruschberg).