Toller Sieg über die SGIO VfL Weierbach nach der Pause bockstark Malin Franke 10.08.2026, 11:52 Uhr

i Daniel Will (Zweiter von rechts) brachte den VfL Weierbach 1:0 gegen die SG Idar-Oberstein in Führung und freute sich schließlich über einen 4:1-Erfolg. Michael Greber

Die Weierbacher machten in der B-Klasse Birkenfeld 1 ein tolles Spiel und bezwangen die SG Idar-Oberstein. Super trumpfte auch die SG Bergen/Berschweiler auf, während die Spvgg Hochwald einen späten Sieg aus der Hand gab.

Der VfL Weierbach hat das Stadt-Derby gegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt überraschend klar für sich entschieden und hat nun sechs Punkte auf dem Konto. Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 ist aber der FC Hennwweiler nach seinem 5:0-erfolg beim Bollenbacher SV II.







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