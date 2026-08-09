Toller Sieg über die SGIO VfL Weierbach nach der Pause bockstark Malin Franke 09.08.2026, 20:49 Uhr

i Daniel Will (Zweiter von rechts) brachte den VfL Weierbach 1:0 gegen die SG Idar-Oberstein in Führung und freute sich schließlich über einen 4:1-Erfolg. Michael Greber

Die Weierbacher machten in der B-Klasse Birkenfeld 1 ein tolles Spiel und bezwangen die SG Idar-Oberstein. Super trumpfte auch die SG Bergen/Berschweiler auf, während die Spvgg Hochwald einen späten Sieg aus der Hand gab.

Der VfL Weierbach hat das Stadt-Derby gegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt überraschend klar für sich entschieden und ist nun Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Aufatmen dürfte der SV Mittelreidenbach, der nach der Schlappe am vergangenen Wochenende gegen die Spvgg Teufelsfels nun in der Liga angekommen ist.







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