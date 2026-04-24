Spannung an der Spitze? VfL Weierbach kann den Tabellenführer stürzen Sascha Nicolay 24.04.2026, 15:06 Uhr

i Zu Torerfolgen und zum Heimsieg möchten sich die Kicker des VfL Weierbah auch am Sonntag gratulieren. Tabellenführer SG Perlbachtal ist Gast. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Im Keller der B-Klasse Birkenfeld 1 geht der Dreikampf um den Klassenverbleib in die nächste Runde – und an der Spitze könnte es wieder richtig heiß werden.

Der Abstiegskampf in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld ist wirklich heiß, und am Sonntag könnte auch ins Titelrennen wieder richtig Feuer geraten. Spitzenreiter SG Perlbachtal droht nämlich durchaus der Verlust des ersten Platzes.Zwei Punkte bei einem Spiel weniger beträgt der Vorsprung der SG Perlbachtal an der Spitze auf die Spvgg Teufelsfels.







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