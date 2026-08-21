Ensch findet Kost cool VfL Weierbach empfängt brasilianischen TuS Kirschweiler Sascha Nicolay 21.08.2026, 14:05 Uhr

i Der VfL Weierbach (grün-weiße Trikots) will am Sonntag auch dem TuS Kirschweiler das Leben schwer machen. Michael Greber

Spitzenspiel in der B-Klasse Birkenfeld: Der ungeschlagene Tabellenführer Vfl Weierbach trifft auf den spielfreudigen TuS Kirschweiler. Spannung ist garantiert.

Unter den sieben ziemlich interessanten Partien, die die B-Klasse Birkenfeld 1 am Sonntag zu bieten hat, sticht eine besonders heraus. Der VfL Weierbach empfängt am Sonntag (15 Uhr) den TuS Kirschweiler. Die Weierbacher führen die Tabelle mit drei Siegen aus drei Spielen an, der TuS Kirschweiler war an den ersten beiden Spieltagen spielfrei und ist am vergangenen Wochenende mit einem 11:0 gegen den Bollenbacher SV II in die Runde gestartet – ...







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