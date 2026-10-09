Spitzenreiter SG Hochstetten das Leben schwer machen will der VfL Rüdesheim II in der B-Klasse Bad Kreuznach 2. Das Zeug dazu hat das Team von Coach Leandro Gulipa, denn es ist Dritter. Auch in den anderen B-Klassen stehen spannende Spiele an.
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„Unser Rasen, unser Platz, unser Zuhause.“ VfL-Spielertrainer Leandro Gulipa braucht vor dem Topspiel gegen die SG Hochstetten/Nußbaum keine großen Worte, um deutlich zu machen, mit welcher Haltung der VfL Rüdesheim II am Samstag auf den Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 trifft.