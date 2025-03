Die SG Unnertal ist der Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 wieder ein Stück näher gekommen. Die Mannschaft um Spieletrainer Enrico Willrich bezwang den TuS Leisel klar. Anders Verfolger SV Weiersbach, der auf der Finsterheck beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam. Der Unnertlaer Vorsprung ist damit auf sechs Zähler angewachsen. Den Weiersbachern auf den Fersen bleibt die SG Hochwald Rinzenberg, die das Verfolgerduell gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg zu ihren Gunsten entschied. Drei Punkte liegt Rinzenberg hinter dem SVW, der allerdings eine Partie weniger auf dem Konto hat.

Im Tabellenkeller hat der Bollenbacher SV II nach einem 2:2 gegen den SV Nohen mit dem FC Brücken II, der sich ein spektakuläres 3:4 mit dem TuS Niederbrombach lieferte, die Plätze getauscht. Der BSV II ist jetzt Vorletzter. Brücken hat wieder die Rote Laterne.

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – SV Weiersbach 0:0. „Schon in den ersten Minuten hat man gemerkt, wie sehr wir diesmal mithalten wollten – und das haben wir geschafft“, sagte Blau-Weiss-Trainer Dominik Grill erfreut. Dem SV Weiersbach gelang in einem umkämpften Spiel genau so wenig der Torerfolg wie den Gastgebern.

FC Brücken II – TuS Niederbrombach 3:4 (1:0). In Brücken ging es hin und her. Nach der ersten Hälfte führte der FC durch einen Treffer von Bereti Alpha (28.). In der zweiten Hälfte gelang Niederbrombachs Oliver Porcher dann ein Dreierpack (47., 51., 69.), durch den sein Team das Spiel drehte. Zwischendrin stellte Brückens Robin Klos auf 2:2 (66.). Pascal Stauchs Treffer zum 2:4 in der 90. Minute schien wie die Entscheidung. Doch Brücken kam noch einmal, schaffte es aber noch, durch ein Tor Mahamed Abdullaahi auf 3:4 zu verkürzen (90. +2).

Bollenbacher SV II – SV Nohen 2:2 (2:0). Es war ein Spiel zweier gegensätzlicher Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten dominierte der BSV. Tim Wagner (32.) und Patrick Gilcher (43. Foulelfmeter) trafen für die Gastgeber. Zudem hielt Torwart Michael Schneider einen Foulelfmeter von Nohens Arbnor Hajraj (38.). In der zweiten Hälfte kamen die Gäste dann immer besser ins Spiel. Nach einem aus Sicht von BSV-Trainer Lars Mildenberger regulären, aber nicht anerkannten Freistoßtor seiner Mannschaft traf Maik Kohlhaas in der 72. Minute für den SV zum 1:2. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Nohens Ovidiu Prezenski schließlich der Ausgleich. „Nohen kam wegen ihrer guten zweiten Halbzeit verdient zum Punktgewinn, aber es war natürlich ein sehr unglückliches Ergebnis für uns“, sagte Mildenberger angesichts der Pausenführung und des nicht gegebenen Treffers.

VfL Weierbach – SC Birkenfeld II 6:1 (6:0). Eine überzeugende erste Halbzeit bescherte den Gastgebern eine klare 6:0-Halbzeitführung. Stefan Schlosser gelang ein Dreierpack (13., 34., 37.). Außerdem trafen Tim Pfuhl (30.) und Simon Merscher (41., 45. +1). „In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar gute Chancen liegen gelassen und die Partie ist ein bisschen vor sich hin geplätschert“, so VfL-Trainer Oliver Kost. Weierbachs Philipp Schüler bekam in der 80. Minute eine Zehn-Minuten-Strafe. Während der Zeit in Überzahl gelang Birkenfelds Christian Jahn der einzige Treffer seiner Mannschaft (85.).

SG Unnertal – TuS Leisel 6:1 (3:0). Unnertal entschied die Partie früh deutlich für sich. „Wir haben ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt“, sagte Unnertals Abteilungsleiter Luca Schäfer. Christopher Clever (8.), Marcel Becker (32.) und Danial Noori (35.) sorgten für eine komfortable 3:0-Halbzeitführung. Auch nach der Pause dominierten die Gastgeber. Beckers Treffer Nummer zwei und drei schraubten das Ergebnis auf 5:0 hoch (58., 76.). Zudem traf Thomas Welsch für die SG (86.). Leisel gelang offensiv wenig – immerhin aber noch in der 89. Minute der Ehrentreffer durch Fineas Allnoch (89.). Schäfer sagte: „Dieses Spiel war mehr als nur ein Sieg – es war eine Machtdemonstration von uns für die gesamte Liga.“

SGH Rinzenberg – SG Berglangenbach/Ruschberg 3:1 (1:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf auf Seiten der Gäste Oliver Kunz (15.) und für die SGH Fabian Ohle (22.). In Hälfte zwei war die SGH dann spielbestimmend und kam vermehrt zu Chancen. Even Baender (53.) und Elias Müller (55.) sicherten mit ihren Treffern den Sieg. „Wir hatten auch noch weitere gute Chancen, um das Ergebnis noch etwas hoch zu schrauben“, so Rinzenbergs stellvertretender Abteilungsleiter André Köhler. Es blieb allerdings beim 3:1.

TuS Hoppstädten II – SG Niederhambach/Schwollen 5:0 (3:0). Ersatzgeschwächte Hoppstädter nutzten in der ersten Halbzeit jede Chance konsequent. Tom Grasmück (8.), Marius München (11.) und Daniel Büchner (24.) trafen für den TuS. In der zweiten Hälfte erhöhte Luca Baatz in der 54. Minute per Foulelfmeter zum 4:0 (54.). Der letzte Treffer fiel durch Niederhambachs Robin Morlo, der nach einer Ecke in das eigene Tor traf (78.).