Die SG Unnertal hat es geschafft. Mit einem 5:0 gegen die SG Niederhambach/Schwollen machte die Mannschaft von Trainer Enrico Willrich die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 und den Aufstieg in die A-Klasse am drittletzten Spieltag perfekt.

Keinen Zweifel gibt es an der Verdientheit des Titelgewinns. Die SG Unnertal war die stärkste Mannschaft der Liga. Das belegen auch 21 Siege in den bisherigen 24 Spielen. Zwei Unentschieden leistete sich der neue Meister, und nur dem VfL Weierbach gelang es bisher, den Unnertalern einen Dreier abzuknöpfen. Ein wichtiger Faktor für den Titelgewinn war neben der guten Qualität der Mannschaft das Selbstvertrauen. Die SG Unnertal glaubte an ihre Klasse und begeisterte sich selbst an den eigenen Leistungen. Das Willrich-Team ist eine Torfabrik. 105-mal brachte es die Kugel bislang im gegnerischen Netz unter.

Am anderen Ende der Tabelle hat der Bollenbacher SV II ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Coach Lars Mildenberger siegte beim Tabellendritten TuS Hoppstädten II und kletterte aus der Abstiegszone heraus. Nebenbei besiegelte der BSV-Sieg auch die Vizemeisterschaft des SV Weiersbach. Der SVW wird in Aufstiegsspielen gegen die SG Perlbachtal um den Einzug in die A-Klasse kämpfen.

TuS Hoppstädten II –Bollenbacher SV II 2:3 (0:1). Abgestiegsgefährdete „Daaler“ nahmen den Kampf in Hoppstädten an und gingen schon in der fünften Minute durch Marco Kannengießer in Führung. Kurz nach der Pause nutzte der BSV Abstimmungsprobleme in der Hoppstädtener Abwehr aus: Tim Wagner traf zum 0:2 nach Vorlage von BSV-Keeper Patrick Gilcher, der mit einem 80-Meter-Pass auflegte (47.). Die Gastgeber rannten anschließend an, doch der BSV konterte und traf durch Ali El Saleh erneut (75.). Hoppstädten warf gegen Ende alles nach vorne und kam durch Marius München (89.) und Luca Baatz (90. +3) noch auf ein Tor heran. Es blieb aber bei dem alles in allem verdienten Sieg der Gäste.

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – FC Brücken II 4:1 (1:0). Der Schlüssel zum Erfolg war für den FSV-Trainer Dominik Grill Brückens Offensivmann Nathan Smock das gesamte Spiel über zu decken. Seinerseits traf Blau-Weiss schon nach sechs Minuten durch Pascal Knapp. „Wir waren spielbestimmend und haben verdient gewonnen“, sagte Grill. Nach dem 2:0 durch Knapp (48.) erzielte Brückens Jannis Johann durch einen Freistoß den Anschlusstreffer (56.). Zwei Tore von Grill selbst bauten die Führung des FSV wieder aus (61., 83.). Der Coach sagte: „Einige Torchancen konnten wir nicht verwerten.“

SV Weiersbach – SC Birkenfeld II 6:0 (5:0). Schon zur Halbzeit führte der SVW 5:0. Max Merker (14., 45. +1), Tim Ackermann (19.), Nico Ackermann (38.) und Andrew Wuebold (43.) waren die Torschützen. „In der zweiten Hälfte haben wir etwas den Dampf herausgenommen, aber den Dreier souverän nach Hause gebracht“, sagte Weiersbachs Schriftführerin Steffi Schmidt. Den Schlusspunkt setzte Alex Merkers Treffer zum 6:0 (76.).

VfL Weierbach – TuS Niederbrombach 1:3 (1:1). In einem ausgeglichenen Spiel setzten sich die Gäste durch. Nach dem 0:1 von TuS-Spieler Pascal Stauch (28.) glich Stefan Schlosser aus (35.). VfL-Trainer Oliver Kost sagte: „Dafür, dass es eigentlich für beide Mannschaften um nichts mehr ging, war es ein relativ intensives Spiel.“ Erneut gelang Niederbrombach in der 50. Minute der Führungstreffer durch Vladislav Constantinov. Dennis Lauer erhöhte noch auf 3:1 (78.), und kurz vor Schluss bekam Weierbachs Alexander Lamberti eine Zehn-Minuten-Strafe (89.). „Niederbrombach hat seine Chancen einfach besser genutzt als wir“, sagte Kost nach dem letzten Weierbacher Spiel der Saison.

SV Nohen – SG Berglangenbach/Ruschberg 3:2 (2:0). Nach zwei frühen Toren von Torjäger Maik Kohlhaas (3., 21.) führte der SV Nohen zur Halbzeitpause. „Wir fanden gut in das Spiel rein“, sagte Nohens 2. Vorsitzende Joleen Kohlhaas. Durch Niklas Biers Anschlusstreffer in der 65. Minute bekam die Partie mehr Dynamik. Auch auf das 3:1 von Alex Knaub (84.) folgte noch einmal SG-Tor durch einen verwandelten Foulelfmeter von Bier (88.). „Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel“, so Kohlhaas, deren Team die drei Punkte sicherte.

SG Unnertal – SG Niederhambach/Schwollen 5:0 (1:0). Am Ende war es ein klarer Sieg, mit dem die SG Unnertal die Meisterschaft klar machte. Bis zum Führungstreffer dauerte es allerdings: „Trotz drückender Überlegenheit fiel das 1:0 erst kurz vor der Pause“, sagte Unnertals Abteilungsleiter Luca Schäfer. Enrico Willrich traf in der 45. Minute. In der zweiten Halbzeit ließ die SG wenig Zweifel an dem Vorhaben, an die Meisterschaft frühzeitig zu sichern. Princewill Amaechi (48.), Marcel Becker (52., 78.) und Jannick Gutendorf (68.) schossen die Tore. „Wir haben in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht“, so Schäfer. Um die anschließenden Feierpläne zu beschreiben, reichten ihm zwei Worte: „Komplette Eskalation.“