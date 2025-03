Mit großen Schritten eilt die SG Rhaunen/Bundenbach in der B-Klasse BIR 1 in Richtung Meisterschaft und Wiederaufstieg in die A-Klasse. Am Sonntag läuft das Team der Trainer Artur Wirt und Walter Buchholz aber Gefahr, aus dem Tritt zu geraten.

Beim Blick auf die Tabelle ist der SV Stipshausen nicht sofort als Stolperstein für Tabellenführer SG Rhaunen/Bundenbach auszumachen, doch es gibt Partien, in denen Tabellenlagen höchstens eine untergeordnete Rolle spielen. So ist das zum Beispiel am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1, wenn der SV Stipshausen im Derby den Nachbarn aus Rhaunen empfängt und durchaus willens ist, ihm eine unliebsame Überraschung zu bereiten.

Artur Wirt, einer der beiden Spielertrainer der SG Rhaunen/Bundenbach, ist deshalb auch meilenweit davon entfernt, die Stipshausener auf die leichte Schulter zu nehmen. „Sie sind definitiv ein gefährlicher Gegner für uns“, sagt der Coach des Tabellenführers und erinnert sich: „Wir haben uns schon im Hinspiel bei unserem 2:0-Heimsieg schwergetan.“ Wirt erwartet auf dem „trockenen Hartplatz“ in Stipshausen eine noch kompliziertere Partie.

„Wir gehen voll auf Sieg“

Stipshausens Coach Alexander Kunz

Tatsächlich wollen es die Stipshausener ihrem früheren SG-Partner so kompliziert wie nur möglich machen. „Wir gehen jedenfalls nicht auf dem Platz, um uns hinten rein zu stellen und vielleicht auf ein 0:0 zu hoffen. Wir gehen voll auf Sieg“, betont Alexander Kunz, der Trainer des SV Stipshausen.

Selbstbewusst sind die Gastgeber also, und das können sie nach ihrem Erfolg am vergangenen Wochenende auch sein. Da gewannen sie bei der SG Bergen und beendeten damit wohl die Aufstiegshoffnungen der Gastgeber. Überraschend kam das, weil die „Stipser“ nicht sonderlich gut aus der Winterpause gekommen waren. „Uns hat das spielfreie Wochenende vor Bergen geholfen“, verrät Kunz. „Das haben wir genutzt, um im Training zu ackern und vor allen Dingen wieder Spaß in die Sache zu bringen.“ Der Coach hatte nämlich beobachtet, dass eine negative Stimmung sein Team erfasst hatte. „Das bringt einen nicht weiter“, findet Kunz und durfte sich in Bergen bestätigt sehen.

SG Perlbachtal hofft auf einen Rhaunener Stolperer

Das führte nebenbei dazu, dass der SV Stipshausen im Kampf um den Klassenverbleib einen großen, vielleicht sogar entscheidenden Schritt gemacht hat. Das versetzt die Gastgeber nun in die Lage, im Derby tatsächlich befreit spielen zu können. „Wir sind sicher der Underdog, niemand erwartet etwas von uns, aber wenn wir sehen, dass wir ein Pünktchen mitnehmen können, dann machen wir das“, meint Kunz verschmitzt.

Für die Gegenseite wäre das enttäuschend. Daraus macht Wirt, bei allem Respekt vor dem Kontrahenten, keinen Hehl. Dem einzigen ernsthaft verbliebenen Konkurrenten der Rhaunener im Rennen um den Direktaufstieg, der SG Perlbachtal, die in Hoppstädten (VG Lauterecken) die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II empfängt, würde so ein Stolperer des Spitzenreiters im Derby natürlich gefallen.

Außerdem spielen am Sonntag: SV Oberhausen II – SG Bergen/Berschweiler (13 Uhr), TuS Breitenthal – TuS Tiefenstein, SV Göttschied – TV Grumbach, FC Hennweiler – Spvgg Teufelsfels (alle 15 Uhr).