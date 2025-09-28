Nur ein Team verlustpunktfrei TV Hettenrodt setzt Ausrufezeichen in Niederbrombach Verena Müller-Baltes 28.09.2025, 20:51 Uhr

i Steffen Frühauf, der Keeper des TV Hettenrodt fängt die Flanke in Niederbrombach sicher weg. Am Ende gewann der TVH das Spitzenspiel 2:0. Stefan Ding

Kämpferisch gab sich Mathias Düwel trotz der Heimniederlage gegen den TV Hettenrodt. Der Trainer des TuS Niederbrombach machte eine mutige Ansage vor dem Gipfeltreffen der B-Klasse BIR 1 am Freitag in Niederhambach.

Der TV Hettenrodt hat in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 ein Ausrufezeichen gesetzt und das Spitzenspiel beim bis dahin verlustpunktfreien TuS Niederbrombach gewonnen. Damit ist die SG Niederhambach/Schwollen nun die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat.







Artikel teilen

Artikel teilen