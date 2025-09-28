Nur ein Team verlustpunktfrei 
TV Hettenrodt setzt Ausrufezeichen in Niederbrombach
Steffen Frühauf, der Keeper des TV Hettenrodt fängt die Flanke in Niederbrombach sicher weg. Am Ende gewann der TVH das Spitzenspiel 2:0.
Stefan Ding

Kämpferisch gab sich Mathias Düwel trotz der Heimniederlage gegen den TV Hettenrodt. Der Trainer des TuS Niederbrombach machte eine mutige Ansage vor dem Gipfeltreffen der B-Klasse BIR 1 am Freitag in Niederhambach.

Der TV Hettenrodt hat in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 ein Ausrufezeichen gesetzt und das Spitzenspiel beim bis dahin verlustpunktfreien TuS Niederbrombach gewonnen. Damit ist die SG Niederhambach/Schwollen nun die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat.

