Kämpferisch gab sich Mathias Düwel trotz der Heimniederlage gegen den TV Hettenrodt. Der Trainer des TuS Niederbrombach machte eine mutige Ansage vor dem Gipfeltreffen der B-Klasse BIR 1 am Freitag in Niederhambach.
Der TV Hettenrodt hat in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 ein Ausrufezeichen gesetzt und das Spitzenspiel beim bis dahin verlustpunktfreien TuS Niederbrombach gewonnen. Damit ist die SG Niederhambach/Schwollen nun die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat.