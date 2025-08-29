20:1 Tore aus drei Spielen – diese Bilanz kann sich für einen Aufsteiger sehen lassen. Der TV Hettenrodt will seine Ausbeute in Oberbrombach noch weiter verbessern.

Dass zwei noch ungeschlagene Fußballteams aufeinandertreffen, die dennoch sieben Punkte in der Tabelle voneinander getrennt sind, gibt es am fünften Spieltag der B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der TuS Oberbrombach, der zwei Unentschieden aus zwei Spielen gesammelt hat, den mit drei Siegen aus drei Spielen gestarteten Tabellenführer, den TV Hettenrodt. Dass sich der TVH noch dazu ein Torverhältnis von 20:1 erspielt hat, bringt die Gäste klar in die Favoritenrolle.

TuS-Trainer Yannick Bierbrauer freut sich auf die Partie und möchte mit seinem Team gerne als Sieger den Platz verlassen. Er sagt: „Wir sind sehr gespannt auf das Spiel. Der TV hat einen super Saisonstart hingelegt und sowohl defensiv als auch offensiv überzeugt.“ Er weiß aber auch, worauf es für sein Team ankommt: „Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen, wissen aber auch, dass wir viel Qualität in unserem Kader haben, auch wenn unser Saisonstart noch nicht so erfolgreich war, wie wir uns das vorgestellt haben. Am Sonntag müssen wir es jetzt einfach mal auf den Platz bringen und die Chance nutzen, um ein Zeichen zu setzen.“

Zwei wichtige Hettenrodter Spieler sind gesperrt

Personell sieht es bei den Gastgebern gut aus, sodass der TuS eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen schicken wird. Letztendlich ist die Partie für beide Lager sehr interessant. Der TuS kann herausfinden, ob er stark genug ist, um den vorderen Bereich der Tabelle im Auge zu behalten, und der TVH wird feststellen, ob er auch gegen robuste und kampfstarke Teams auswärts besteht und sich dauerhaft in der Spitzengruppe etabliert.

Das sieht auch Sven Lorenz, der gemeinsam mit Andreas und Peter Franzmann Trainer beim TVH, ist so. Er sagt: „Egal wie die aktuelle Tabellensituation ist, wir sind Aufsteiger und wollen uns erst mal in der Liga Woche für Woche beweisen. Das wollen wir auch am Sonntag trotz der beiden Sperren von Nils Schulz und Junior Wamba-Tsafack machen.“

Natürlich ist der TVH sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Lorenz erklärt: „Wir sind auf einem guten Weg, das gilt es zu festigen und zu untermauern. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, haben wir immer eine reelle Chance zu gewinnen. Aber dazu müssen wir, wie man so schön sagt, bei uns bleiben.“

„Da habe ich aber bei unseren Jungs aktuell keine Sorge.“

Sven Lorenz

Vorm TuS hat der erfahrene Trainer den nötigen Respekt. Er sagt: „Die Oberbrombacher werden uns sehr fordern, aber wir sind optimistisch, Paroli bieten zu können. Ich erwarte eine robuste TuS-Mannschaft, die geschlossen auftreten wird und heiß auf den ersten Saisonsieg sein wird.“ Doch er kennt auch den Schlüssel zum Sieg: „Wir müssen, wie in jedem Spiel, hundertprozentige Aufmerksamkeit und Leistung auf den Platz bringen, um erfolgreich sein zu können. Da habe ich aber bei unseren Jungs aktuell keine Sorge.“

Die weiteren Partien: SV Buhlenberg II – SGH Rinzenberg (Sonntag, 12.45 Uhr), TuS Niederbrombach – TuS Rötsweiler, SG Idar-Oberstein – SG Berglangenbach (in Hammerstein), TuS Leisel – SG Niederhambach, SV Gimbweiler – SV Nohen (alle Sonntag, 15 Uhr).