Niederhambach kampflos Erster TV Hettenrodt feiert in Unterzahl Spitzenspiel-Sieg Verena Müller-Baltes 21.09.2025, 19:18 Uhr

i Kaum zu stoppen. war Hettenrodts Zachee Soucadeau Banini. Hier lässt er Noah Raab von der SG Idar-Oberstein stehen. Der TV Hettenrodt siegte 3:1. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eine Notbremse samt Roter Karte schien den TV Hettenrodt gegen die SG Idar-Oberstein aus der Bahn zu werfen. Doch der Aufsteiger kämpfte sich trotzdem zum Sieg. Kampflos an die Spitze setzte sich dagegen die SG Niederhambach/Schwollen

Kampflos hat die SG Niederhambach/Schwollen die Tabellenspitze in der Fußball-A-Klasse übernommen. Der SV Nohen verzichtete auf die Austragung seines Heimspiels gegen die SG. Am Mittwoch kann der TuS Niederbrombach durch einen Sieg geen die SGH Rinzenberg wieder gleichziehen.







