Eine Notbremse samt Roter Karte schien den TV Hettenrodt gegen die SG Idar-Oberstein aus der Bahn zu werfen. Doch der Aufsteiger kämpfte sich trotzdem zum Sieg. Kampflos an die Spitze setzte sich dagegen die SG Niederhambach/Schwollen
Kampflos hat die SG Niederhambach/Schwollen die Tabellenspitze in der Fußball-A-Klasse übernommen. Der SV Nohen verzichtete auf die Austragung seines Heimspiels gegen die SG. Am Mittwoch kann der TuS Niederbrombach durch einen Sieg geen die SGH Rinzenberg wieder gleichziehen.